ВМС США разместили в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27

Тихоокеанский флот ВМС США поздравил американцев с Днем независимости, прикрепив в Twitter открытку с изображением российской военной техники. На ней изображены истребители Су-27 и корабль СКР-61, а также поздравительная надпись. Пользователи соцсети оставили множество шутливых комментариев под публикацией, после чего администратор канала US Pacific Fleet удалил запись и опубликовал новую открытку, с уже американским кораблем.

Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов, — сыронизировал один из пользователей.

Другой подпись задался вопросом о капитуляции США.

Юзер с ником Mac attack не сильно расстроился изображением российской технике на открытке, его порадовал тот факт, что на ней не был изображен радужный флаг.

По крайней мере, это не радужный флаг, — написал он.

В мае президент США Джо Байден допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем».