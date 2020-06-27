Власти США сообщили о рекордном приросте заражённых COVID-19 в трёх штатах

https://static.news.ru/photo/7caf7baa-b8b8-11ea-92dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Медики из трёх штатов США сообщили о рекордном приросте заражённых коронавирусом. В частности, речь идёт об Аризоне, Неваде и Флориде.

По данным департамента здравоохранения Флориды, за последние 24 часа в штате было выявлено 9 636 случаев заражения коронавирусом. В Аризоне — 8 831, а в Неваде — 1 099. На сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу выявленных заражений COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала число новых заразившихся коронавирусом во всём мире за прошедшие сутки. Их оказалось более 179 тысяч человек. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что все люди в мире должны получить доступ к вакцинам от СOVID-19.