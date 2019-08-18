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Власти США не ожидают в ближайшее время экономического спада. Об этом заявил ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

По его словам, граждане страны имеют возможность беспрепятственно работать, их зарплаты растут, люди могут тратить и откладывать деньги.

Думаю, мы в отличной форме, — сказал Кудлоу в интервью Fox News .

Высказывания политика прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только 14 августа упали на 3%. Тогда же доходность американских двухлетних облигаций превышала процент по десятилетним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, а «отрицательную кривую доходности» экономисты часто расценивают как предвестника экономического спада.

Тем временем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп несколькими днями ранее раскритиковал неповоротливость Федеральной резервной системы, которая, по мнению главы государства, крайне медленно понижает учётную ставку. Это, уверен американский лидер, плохо стимулирует экономику.

Ещё одной причиной для обеспокоенности экономистов остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение новых ввозных пошлин, которые предполагалось внедрить с 1 сентября, на 15 декабря. Однако, несмотря на это, импортёры опасаются, что при отсутствии соглашения с КНР по торговле потребительские цены будут расти.

Кудлоу же в интервью заявил, что на данный момент никто в США от пошлин не страдает.

Ранее, как писал News.ru, Дональд Трамп допустил вероятность выхода Соединённых Штатов из Всемирной торговой организации. По словам главы Белого дома, другие страны, в том числе Китай, на протяжении многих лет использовали её в своих интересах против Вашингтона.