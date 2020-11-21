Власти США назвали дату вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d20223a4-2cd6-11eb-86b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах может начаться 11 декабря. Об этом заявил советник администрации действующего американского президента Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

По словам чиновника, заседание консультативного комитета управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов намечено на 10 декабря. Слауи рассчитывает, что в течение 24 часов с момента одобрения вакцины появится возможность отправить её в места, где будет производиться прививочная кампания.

Возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря, — цитирует советника CNN.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.Это примерно от 1900 до 2800 рублей. Глава предприятия Стефан Бансель считает такую цену справедливой. Уточняется, что стоимость будет зависеть от объёма заказа. Компания до конца года намерена произвести 20 млн доз. Переговоры с Брюсселем по поводу поставок препарата близятся к завершению.

Также в Moderna заявили, что эффективность её вакцины от коронавируса составляет 94,5%. Такие цифры были получены в ходе третьей стадии клинических испытаний вакцины. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек. Отмечается, что в ближайшее время Moderna собирается обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компания намерена получить экстренное разрешение на применение препарата. В подтверждение эффективности вакцины она направит данные окончательного анализа 151 случая.

Стоит заметить, что администрация США предоставила компании $486 млн на разработку вакцины, В общей же сложности, американское правительство вложило в исследования, которыми занимаются и другие фармацевтические компании страны, около $12 млрд.

Напомним, 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — российский препарат «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, писал NEWS.ru.