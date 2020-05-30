Власти США намерены отменить льготы для Гонконга

https://static.news.ru/photo/140bbd1e-a1ef-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях властей пересмотреть отношения с Гонконгом. В частности, речь идёт о предоставляемых льготах.
Китай заменил формулу «Одна страна — две системы» на «Одна страна — одна система», поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу, — цитирует сообщение Трампа РИА Новости.
Американский лидер подчеркнул, что Пекин нарушил взятые на себя обязательства и в одностороннем порядке взял контроль над безопасностью Гонконга.
NEWS.ru писал ранее, что США намерены ввести санкции против Китая из-за Гонконга.