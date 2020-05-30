США

Власти США намерены отменить льготы для Гонконга

23:58, 29 мая 2020 17
Фото: Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях властей пересмотреть отношения с Гонконгом. В частности, речь идёт о предоставляемых льготах.

Китай заменил формулу «Одна страна — две системы» на «Одна страна — одна система», поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу, — цитирует сообщение Трампа РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что Пекин нарушил взятые на себя обязательства и в одностороннем порядке взял контроль над безопасностью Гонконга.

NEWS.ru писал ранее, что США намерены ввести санкции против Китая из-за Гонконга.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях