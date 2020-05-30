Власти США намерены отменить льготы для Гонконга

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В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил бывший президент страны Барак Обама.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это...