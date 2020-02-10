https://static.news.ru/photo/50281b42-4c3d-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Белый дом опубликовал проект бюджета страны на 2021 финансовый год. Согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%.

Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома.

Также власти страны планируют выделить $1,6 млрд Министерству финансов на международные программы. В результате дефицит бюджета должен быть снижен, отмечают авторы документа.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязал Белый дом ввести санкции в отношении России. Оборонный бюджет составил $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом.