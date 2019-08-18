https://static.news.ru/photo/1a8e87d0-c1a2-11e9-aaec-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/properwhiskey

Сотрудники американского паба Salty Shamrock Irish Pub отказались продавать виски Proper Twelve от бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и демонстративно вылили несколько бутылок напитка в унитаз.

Поводом для бойкота послужило то, что некоторое время назад спортсмен ударил одного из посетителей питейного заведения в Дублине, отказавшегося выпить его виски.

Из-за недавнего трусливого и ужасного поведения так называемого ирландского профессионального бойца Конора Макгрегора, Salty Shamrock Irish Pub больше не будет продавать его продукт. Мы откажемся от его виски тем способом, который соответствует его поведению,- говорится в официальном сообщении паба в Facebook.

Сотрудники заведения призвали последовать их примеру все ирландские пабы.

Ранее News.ru писал, что Макгрегор причислил себя к миллиардерам. Однако, согласно данным журнала Forbes, в 2018 году его доход не превысил $50 миллионов.