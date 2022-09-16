Вице-президент США споткнулась о трибуну перед выступлением

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Перед выступлением на саммите United We Stand («Вместе мы сила») вице-президент США Камала Харрис споткнулась о трибуну. Несмотря на казус, она рассмеялась и поприветствовала присутствующих. Американские пользователи Twitter стали шутить, что неудача президента США Джо Байдена настигла и ее.

Ух! Доброе утро! — сказала Харрис собравшимся.

В США неоднократно критиковали вице-президента за непрофессионализм из-за ее высказываний по целому ряду вопросов, включая текущую ситуацию на Украине.

Президент США Джо Байден ранее не смог найти выход со сцены. Казус произошел после его речи, посвященной программе по борьбе с онкологией. Отмечается, что при этом Байден не смог выговорить имя директора Национального института рака Моники Бертальони и предложил ей в ответ назвать себя Бидденом.

В ходе инцидента к Байдену подбежали организаторы мероприятия и указали главе государства, куда нужно идти. Аналогичные казусы с 79-летним американским президентом возникают не впервые. Глава Белого дома также регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.