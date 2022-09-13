С Байденом вновь произошел казус на публике Байден снова заблудился на пустой сцене и ошибся в речи

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден снова не смог найти выход со сцены. Казус произошел после его речи, посвященной программе по борьбе с онкологией, сообщает «Россия 24». Отмечается, что при этом Байден не смог выговорить имя директора Национального института рака Моники Бертальони и предложил ей в ответ назвать себя Бидденом.

Моника, ты можешь называть меня Бидден! — сказал Байден.

В ходе инцидента к Байдену подбежали организаторы мероприятия и указали главе государства, куда нужно идти. Аналогичные казусы с 79-летним американским президентом возникают не впервые. Глава Белого дома также регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Американский президент уже предлагал называть его Бидденом: в апреле он оговорился во время выступления при попытке выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, извинился и добавил, что в его имени тоже можно делать ошибки.

Популярность в интернете получило видео, на котором Байден после своего выступления повернулся в сторону и пожал руку пустоте. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого в шутку предположил, что Байден просто хотел извиниться перед Владимиром Путиным за свои действия и таким образом репетировал будущий разговор.