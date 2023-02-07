Ветеран ВС США сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине Ветеран ВС США Дрейвен: наемники на Украине сражаются не на той стороне

Фото: МО Украины

Ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что американские наемники на Украине выбрали не ту сторону конфликта. Он в Twitter призвал их отказаться от участия в бессмысленном противостоянии.

Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой, — подчеркивается в его сообщении.

Дрейвен прежде призывал украинцев выбрать сторону России.

В зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом, заявил ранее глава Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, наемники имеют соответствующую подготовку.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО, поскольку они уже находятся на передовой в качестве наемников. Один статус меняется на другой при увольнении со службы, рассказал он. По мнению Райснера, в настоящее время на Украине находится большое количество именно наемников, а не солдат Альянса.