Ветеран Вьетнама вспомнил о «чудовищных» потерях США из-за «паршивых» М-16

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Американский военный Роберт Скейлз, воевавший во Вьетнаме, оценил преимущества знаменитого советского автомата АК-47 перед винтовкой М-16 армии США. Ветеран вспомнил боевые действия в азиатской стране, где сам принял участие.

В той битве солдаты США окопались на высоте, но были атакованы вьетнамцами. Последние были вооружёны «невероятно надёжными и прочными автоматами АК-47», несколько часов ползли на позицию, «таща своё советское оружие», а затем начали «убийственный огонь» по бойцам США, у которых в самый важный момент заклинили М-16, пишет издание The Atlantic.

Меня по сей день преследует картина: трое моих парней лежат на своих разобранных заклинивших винтовках. Они тщетно пытаются их почистить, — вспоминает Скейлз.

Он добавил, что оружие, почти 50 лет назад убило его сослуживцев во Вьетнаме, пройдя несколько модификаций, продолжает расстреливать американцев в Афганистане. Пожилой человек отметил, что сложная задача пехотинцев на поле боя зависит от многих факторов, особенно — от надёжности стрелкового оружия, любые проблемы могут закончиться для солдата смертью. Скейлз сетует, что «самая богатая страна в мире» не способна обеспечить свою армию качественной амуницией.

По его мнению, М-16 клинит из-за особенностей механизма, подающего патрон из магазина в патронник. Его «нельзя устранить никакой милитаризацией и переделками». Из-за этого изъяна затвор свободно перемещается в корпусе винтовки, поэтому любые пыль и грязь, а также остатки пороха приводят к заклиниванию.