Верховный суд США отказался рассмотреть иск порноактрисы против Трампа

https://static.news.ru/photo/19de931a-75d9-11eb-af7c-96000091f725_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Верховный суд Соединённых Штатов Америки отказался рассмотреть иск экс-модели и актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс к бывшему лидеру США Дональду Трампу. Она обвинила политика в клевете, свидетельствуют документы инстанции.

Гражданка, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, привлекла общественное внимание в 2018-м, когда газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник, написала, что накануне выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его юрист Майкл Коэн заплатил актрисе $130 тысяч по договору о неразглашении её связи с главой Белого дома. Вашингтон эту информацию опроверг.

В 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительным вышеуказанный документ, однако соответствующий судебный иск был отклонён. Сейчас судья Роберт Броадбелт постановил компенсировать ей судебные издержки, поскольку она считается «выигравшей стороной», даже несмотря на то, что дело было закрыто. Кроме того, суд в Калифорнии обязал Дональда Трампа заплатить $44,1 тысячи на судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Коэн признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Также он заявил, что пытался подкупить двух американок, чтобы те не раскрыли информацию, которая могла повлиять на рейтинг Трампа перед выборами. Имена этих женщин не называются. Предположительно, одна из них — бывшая порноактриса Сторми Дэниелс, которая заявляла, что состояла в интимной связи с Трампом. По версии следствия, именно ей Коэн заплатил $130 тысяч в обмен на молчание, причём деньги были взяты из избирательного штаба президента США.