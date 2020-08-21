Трампа обязали оплатить судебные издержки порноактрисе

https://static.news.ru/photo/13bae258-e4b2-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Сторми Дэниелс Фото: SMG/Global Look Press

Суд в Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа заплатить $44,1 тысячи на судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс.

Как сообщает The Hill, в 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении её связи с Трампом.

В 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительным вышеуказанное соглашение, однако соответствующий судебный иск был отклонён. Сейчас судья Роберт Броадбелт постановил компенсировать ей судебные издержки, поскольку она считается «выигравшей стороной», даже несмотря на то, что дело было закрыто.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Коэн признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Также он заявил, что пытался подкупить двух американок, чтобы те не раскрыли информацию, которая могла повлиять на рейтинг Трампа перед выборами.

Имена этих женщин не называются. Предположительно, одна из них — бывшая порноактриса Сторми Дэниелс, которая заявляла, что состояла в интимной связи с Трампом. По версии следствия, именно ей Коэн заплатил $130 тысяч в обмен на молчание, причём деньги были взяты из избирательного штаба президента США.