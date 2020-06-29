Верховный суд США отказался отменять смертную казнь

https://static.news.ru/photo/881e5714-ba1a-11ea-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maren Hennemuth /Global Look Press

Решение об отмене постановления суда об отказе от приведения в исполнение смертных приговоров принял Верховный суд Соединённых Штатов. Таким образом арбитраж подтвердил постановление нижестоящей инстанции.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Верховного суда.

Как писал NEWS.ru, Министерство юстиции США разрешило возобновить смертные казни по приговорам, вынесенным федеральными судами. Временный запрет действовал с 2014 года.

Глава Минюста Уильям Барр назвал возобновление казней долгом государства перед родственниками жертв приговорённых к высшей мере преступников. Cейчас в США около 60 человек оказались в очереди на казнь. Среди них — организатор теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев. Барр уточнил, что в ближайшее время состоятся четыре казни.

Такой вид наказания упразднили по требованию президента Барака Обамы после того, как в 2014 году сотрудники тюрьмы в Оклахоме потратили час, чтобы найти вену для введения смертельной инъекции. Пересмотр федерального протокола о казнях завершился лишь в 2019 году.

Казни по приговорам региональных судов не прекращались.

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сторонники смертной казни в США одновременно являются сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.

Он напомнил, что Вашингтон официально никогда не отказывался от использования высшей меры наказания, а сейчас лишь официально подтвердил свою позицию. При этом американцы, в отличие от европейцев, не видят в этом нарушения прав человека и противоречия демократическим нормам, так как смертная казнь применяется к лицам, обвинённым в самых жестоких преступлениях, чья вина однозначно установлена и доказана.

Сенатор выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты продолжат следовать своим курсом в этом вопросе, а возможные возражения Европы просто отметут. Пушков заметил, что американские власти считают своё внутреннее право приоритетным по отношению к международному.