Ведущий из США осудил замалчивание «ядерного удара» по американскому городу Американский ведущий Джонсон назвал крушение поезда с химикатами в Огайо ядерным ударом

Фото: NTSB/Global Look Press

Вашингтон умалчивает о «ядерном ударе» по городу в Огайо и что-то скрывает, написал в Twitter ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон. По его словам, за этим происшествием кроется гораздо более мрачная история.

Фото взрыва в Огайо должно было быть напечатано на передовицах всех газет и журналов. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши «лидеры-экологи». Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история, — написал журналист.

Грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

Вскоре власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.

В июне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Три человека погибли, еще десятки пострадали.