https://static.news.ru/photo/4b0f3284-95cd-11e9-a72f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США ужесточат санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп сделает соответствующее официальное заявление 24 июня.

Пенс добавил, что основанием для усиления является также инцидент с танкерами в Оманском проливе. Вашингтон уверен, что суда были атакованы именно иранскими силами, сообщает телеканал CВS .

Ранее News.ru писал, что Тегеран пригрозил продолжать сбивать американские беспилотники, если США не оставят попыток нарушения воздушных границ страны. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту с указанием маршрута дрона, доказывающую факт вторжения аппарата на территорию Исламской Республики.