США ужесточат санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп сделает соответствующее официальное заявление 24 июня.
Пенс добавил, что основанием для усиления является также инцидент с танкерами в Оманском проливе. Вашингтон уверен, что суда были атакованы именно иранскими силами, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что Тегеран пригрозил продолжать сбивать американские беспилотники, если США не оставят попыток нарушения воздушных границ страны. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту с указанием маршрута дрона, доказывающую факт вторжения аппарата на территорию Исламской Республики.