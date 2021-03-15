«Вашингтон пост» приписала Трампу слова, которые он не говорил

https://static.news.ru/photo/eebba0de-1e34-11eb-8133-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Издание The Washington Post признало, что приписало экс-президенту США Дональду Трампу в одной из своих статей слова, которые он не говорил. После этого раскаяния Трамп похвалил издание.

Заявление бывшего американского лидера опубликовал с своём аккаунте в Twitter интернет-портал The Daily Caller. Трамп, в частности, отметил, что WP опубликовал правку, касающуюся некорректно приведённого ранее содержания телефонного разговора бывшего президента на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия.

Хотя я ценю то, что WP внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой. <...> В любом случае я благодарю WP за исправление, — заявил Дональд Трамп.

Ранее издание признало, что в опубликованной в январе 2021 года статье Дональду Трампу были приписаны слова, которых он не говорил. В комментарии WP говорится, что после публикации аудиозаписи телефонного разговора Трампа с главой следственной группы по выборам в Джорджии стало понятно, что издание привело неверную цитату, опираясь на информацию, которую предоставил источник.

Трамп не говорил следователю, чтобы она «нашла подтасовки», и не говорил, что она станет «национальным героем», если сделает это, — признало издание.

В январской статье The Washington Post утверждалось, что Трамп в декабре звонил главе следственной группы при секретариате штата Джорджия и говорил, что она должна «найти подтасовки» на выборах президента страны 3 ноября 2020 года.

В обнародованной позже аудиозаписи Трамп призывает главу следственной группы обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где найдутся «невероятные вещи, мошенничество».

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Джо Байден. Трамп не признал поражение.

Ранее племянница Трампа рассказала, что расстроило его больше неудачи на выборах. Об этом писал NEWS.ru.