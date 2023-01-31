«Вашингтон падет вместе с долларом»: в США предрекли финансовую катастрофу Экс-сотрудник Белого дома Робертс предрек катастрофу в США при отказе стран от нефтедоллара

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Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что если страны, в том числе Саудовская Аравия, откажутся от нефтедоллара, то это приведет к катастрофе в США. В статье на своем сайте он написал, что Соединенные Штаты зависят от данного показателя, поскольку он влияет на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в стране.

Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков, — написал Робертс.

Он добавил, что финансовая политика Вашингтона, которая направлена на конфискацию активов и введение ограничений, сделала более слабыми позиции нацвалюты. Как отметил Робертс, в настоящее время многие государства хотят попробовать применять свои валюты для торговли с партнерами, чтобы не зависеть от потенциальных угроз от США.

Ранее член палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Кроме того, она считает, что РФ показывает, что не нуждается в американской нацвалюте и дружбе с Вашингтоном для торговли и процветания.