В YouTube назвали условия разблокировки канала Трампа

После прихода к власти президента Джо Байдена районы на границе между Мексикой и США стали более открытыми для преступников, заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

Он пояснил, что на южной границе страны члены наркокартелей теперь могут свободно проникать внутрь США, используя удобные трассы. Это произошло из-за того, что Байден прекратил строительство стены на границе с...