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В YouTube назвали условия разблокировки канала Трампа

22:31, 04 марта 2021

Видеохостинг YouTube разблокирует работу учётное записи экс-президента США Дональда Трампа после того, как снизятся риски подстрекательства к насилию. Об этом заявила руководитель видеосервиса Сьюзан Воджицки.

Канал остаётся закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию <...> Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился, - заявила Воджицки во время диалога с главой неправительственной организации «Атлантический совет» Фредериком Кемпе.

Она уточнила, что ограничение работы Конгресса, сведения о готовящихся атаках на Капитолий и другая информация свидетельствуют о том, что риски подстрекательства к насилию сохраняются.

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