В Вашингтоне назвали красной линией поставки Китаем оружия России Постпред США при ООН: поставки Китаем оружия России станут красной линией для Вашингтона

Фото: Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

Строй самоходных артиллерийских орудий во время военного парада

Поставки Китаем оружия России станут красной линией для Вашингтона, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщается на сайте миссии Соединенных Штатов. Томас-Гринфилд отметила, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее ясно дал понять КНР о последствиях подобных решений.

Мы ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России со стороны Китая или других стран, то это неприемлемо. Это станет красной линией, — сказала она.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России на Украине со стороны Китая. Американский политик пригрозил Ван И серьезными последствиями за подобные действия. В чем именно будут выражаться серьезные последствия, госсекретарь США не уточнил.

Ван И на это позже ответил, что Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой. Он отметил, что сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств.