Главного конспиролога США разблокировали в Twitter Маск разблокировал в Twitter конспиролога Джонса, чей аккаунт удалили в 2018-ом

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Алекс Джонс

Бизнесмен Илон Маск, владеющий Twitter (X) разблокировал на платформе одного из самых известных правых политиков США — радиоведущего и конспиролога Алекса Джонса. Ранее Маск провел опрос среди своей аудитории, стоит ли разблокировать журналиста, которого в 2018 году заблокировала предыдущая администрация.

Пять лет назад Джонса заблокировали в микроблоге из-за «риторики ненависти» и распространения конспирологических теорий. В том числе Джонс также обвинял правительство США в причастности к терактам 11 сентября и говорил, что шоу Леди Гаги в перерыве Супербоула 2017 года было тайным сатанинским ритуалом.

Ранее Маск спросил в своем аккаунте у пользователей, стоит ли разблокировать Джонса. Намерение вернуть журналисту аккаунт поддержали 70% опрошенных — более 2 млн человек. Сам Маск отметил, что не поддерживает конспиролога, но объясняет этот шаг поддержкой свободы слова.

Маск ранее заявлял, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «достаточно опасно». Так он отреагировал на приглашение палестинского радикального движения ХАМАС нанести визит в анклав. 27 ноября прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.