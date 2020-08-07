В TikTok осудили указ Трампа о мерах против компании

https://static.news.ru/photo/72c44668-d896-11ea-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В руководстве компании TikTok прокомментировали подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, запрещающий проведение любых сделок с владельцем приложения — китайской компанией ByteDance.

Сообщение об этом появилось на сайте компании. По мнению её представителей, введённый Вашингтоном запрет подрывает доверие инвесторов к США, так как указ был подписан «без соблюдения надлежащей правовой процедуры».

Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны, — говорится в сообщении.

В TikTok отметили, что власти США также «пытались вмешаться в переговоры между частными предприятиями». В компании подчеркнули, что TikTok никогда не передавал данные пользователей китайскому правительству, вопреки заявлениям Белого дома, а также не подвергал контент цензуре по запросу властей КНР, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. Документы вступят в действие через 45 дней, тогда будут запрещены любые сделки в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию США, которые связаны с WeChat, Tencent или их дочерними компаниями. Необходимость запрета американская сторона аргументирует тем, что собранные соцсетью и мессенджером данные могут предоставить Компартии КНР доступ к личной информации американских пользователей.