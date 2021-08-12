В США неизвестные заменили на церкви флаги ЛГБТ на знамёна Конфедерации

Неизвестные злоумышленники сняли радужные флаги с церкви американского города Блэксберг в штате Виргиния и заменили их на знамёна Конфедерации, сообщает The New York Post.

Флаги были сняты с объединённой методистской церкви Wesley. Представители религиозного учреждения рассказали, что флаги постоянно срывают, но в этот раз злоумышленники пошли дальше и заменили их на знамёна Конфедерации — символы рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны. В церкви назвали замену флагов проявлением «ненависти». Они призвали злоумышленников объявиться и извиниться перед религиозной организацией.

В церкви решили вновь вывесить радужный флаг, но теперь разместить его не перед зданием, а внутри, поскольку это уже третий раз, когда флаги были сорваны.

В июне в Госдепе США впервые за всю историю подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества. 26 июня в США отмечается легализация однополых браков, а 28 июня — годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969 году. Именно к этим датам было приурочено вывешивание знамени секс-меньшинств.

В 2020 году Верховный суд США постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества. Решение поддержали все четыре судьи, выдвинутые демократами и двое судей-республиканцев.