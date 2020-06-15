Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ

Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
По информации РИА Новости, решение поддержали все четыре судьи, выдвинутые демократами, и двое судей-республиканцев. Трое выдвиженцев от Республиканской партии оказались против.
Как ожидается, решение станет заметной вехой в общественной истории США и заложит основополагающий судебный прецедент для дел о дискриминации по сексуальной ориентации, — отмечено в сообщении.
В издании уточнили, что американские суды и раньше ссылались на закон 1964 года в решениях по искам представителей ЛГБТ, хотя авторы документа не предусматривали такое использование.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года жителя американского штата Айова приговорили к 16 годам лишения свободы за сожжение радужного флага ЛГБТ.
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