Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/c04a145e-af1e-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/Global Look Press

Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.

По информации РИА Новости, решение поддержали все четыре судьи, выдвинутые демократами, и двое судей-республиканцев. Трое выдвиженцев от Республиканской партии оказались против.

Как ожидается, решение станет заметной вехой в общественной истории США и заложит основополагающий судебный прецедент для дел о дискриминации по сексуальной ориентации, — отмечено в сообщении.

В издании уточнили, что американские суды и раньше ссылались на закон 1964 года в решениях по искам представителей ЛГБТ, хотя авторы документа не предусматривали такое использование.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года жителя американского штата Айова приговорили к 16 годам лишения свободы за сожжение радужного флага ЛГБТ.