В США женщину задержали из-за угроз убийства Камалы Харрис

https://static.news.ru/photo/97a4bb20-9fe7-11eb-97ad-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Жительницу американского штата Флорида задержали за угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По имеющимся данным, задержанная — 39-летняя жительница Майами Нивиэн Фелпс. Власти сообщают, что в феврале она отправляла своему супругу, который находится в тюрьме, фотографии и видеозаписи, содержавшие соответствующие угрозы.

В частности, женщина заявляла о ненависти в адрес президента Байдена и вице-президента Харрис, а также озвучивала заявления о намерении убийства последней.

Также задержанная сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

Мать Нивиэн Фелпс утверждает, что её дочь больна и не может себя контролировать, поэтом с неё следует снять все обвинения.

В настоящий момент Фелпс задержана. Если её признают виновной, ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ранее российский сенатор оценил шансы Камалы Харрис досрочно стать президентом США. Об этом писал NEWS.ru.