В США заявили об отсутствии блокады Калининграда В Госдепе заявили об отсутствии блокады Калининграда

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Пресс-служба госдепа США заявила, что в Белом доме не видят блокады Калининграда. По мнению ведомства, ее не существует, поскольку люди и товары могут попадать туда из основной части России, сообщает РИА Новости.

Важно отметить, что нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров, — цитирует агентство заявление ведомства.

В Госдепе добавили, что действия Литвы, установившей санкции в отношении России, в США приветствуют.

Ранее стало известно, что 13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.