США готовы обсудить ДСНВ с Россией Замгоссекретаря США Дженкинс заявила о готовности Белого дома к переговорам с Москвой по ДСНВ

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс

США готовы вести переговоры с Россией по Договору о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако Вашингтон разочарован тем, что Москва увязывает его реализацию с ситуацией вокруг Украины, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Она подчеркнула, что для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки ДСНВ очень важен, и выразила надежду, что его обсуждение можно будет отделить от ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине. <...> Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта, — сказала дипломат.

Дженкинс добавила, что Белый дом намерен изучить способы, позволяющие возобновить диалог с Москвой по этому вопросу.

Ранее в МИД России заявили, что требования США возобновить инспекции в рамках ДСНВ выглядят цинично, поскольку украинские военные пытались ударить по стратегическим объектам РФ при явном военно-техническом и информационном содействии Вашингтона.

В ведомстве уточнили, что США нарушили инспекционные процедуры, когда ввели антироссийские ограничения, так как из-за санкций Россия не имеет возможности беспрепятственно проводить инспекции на территории США.