В США заявили о тяжёлых экономических последствиях из-за помощи Украине 19Fortyfive: финансовая помощь Украине обернётся катастрофой для США

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Военная и финансовая помощь для Украины со стороны США нанесёт катастрофический ущерб американской экономике, пишет обозреватель Дэниэл Дэвис для издания 19Fortyfive. Он считает, что действия США вредят не только украинцам, но и простым гражданам Соединённых Штатов.

Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса, — пишет Дэвис.

В статье отмечается, что для США существует угроза затяжного кризиса из-за высокого уровня инфляции, роста цен на топливо, продовольственного кризиса и сокращения ВВП. По мнению автора, многомиллиардная финансовая помощь для Украины лишь продлит военный конфликт и усугубит экономическую ситуацию внутри США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросит у конгресса $33 млрд в качестве помощи для Украины. Кроме того, американский лидер намерен согласовать новые юридические инструменты для ужесточения санкций и возможности свободного оперирования активами российских олигархов, на которые наложены санкции.