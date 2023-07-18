В США заявили о дефиците боеспособных солдат в рядах ВСУ Полковник Макгрегор: у ВСУ осталось лишь несколько подразделений, готовых сражаться с ВС РФ

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины не хватает боеспособных солдат, готовых участвовать в сражениях с российскими силами, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real. По его словам, украинская армия несет серьезные потери на фронте.

ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку, — заявил Макгрегор.

Ситуацию усугубляет моральное состояние украинских бойцов, добавил он. Они как никогда разобщены и разочарованы. По словам полковника, многие из солдат понимают, что прорвать российскую оборону они не способны.

Макгрегор также порассуждал об истинных причинах контрнаступления ВСУ. По его словам, Киев начал его реализацию в попытке впечатлить западных союзников, которые могли увеличить поставки вооружения на Украину.

Ранее Макгрегор рассказал об опасениях президента Украины Владимира Зеленского из-за возможных переговоров России и США. По словам полковника, политик заключил немало контрактов с разными компаниями. Сближение Москвы и Вашингтона может сделать их недействительными, а также оставить Киев без территорий.