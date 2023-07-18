В США объяснили, почему Зеленский боится переговоров Москвы и Вашингтона Полковник Макгрегор: Украина может лишиться части территорий, если США и РФ начнут переговоры

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается потенциальных переговоров России и США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Такой исход грозит Киеву потерей территорий, рассказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

Макгрегор напомнил, что Зеленский заключил огромное количество договоренностей с различными компаниями. В случае начала переговоров Москвы и Вашингтона данные контракты окажутся недействительными, отметил он.

Если украинцы проиграют этот конфликт и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие из этих контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдет туда, куда должна была, — уверен Макгрегор.

Ранее Макгрегор назвал потери Украины, из-за которых, по его словам, Зеленский впал в отчаяние. Полковник заявил, что от вооруженных сил страны практически ничего не осталось, и Киев уже считает себя проигравшим в конфликте.

Также Макгрегор выразил уверенность, что Украина не сможет одержать победу на поле боя. По его мнению, хотя Киев и получает военную помощь, никто из западных союзников уже не сможет исправить ситуацию и уберечь его от катастрофы. Сегодня Украина висит на волоске, добавил полковник.