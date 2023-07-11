«Это катастрофа»: в США испугались за судьбу Украины Полковник Макгрегор: поставки вооружения на Украину не спасут ее от катастрофы

Фото: МО Украины

Украина не в состоянии добиться успеха на поле боя, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для Judging Freedom. Хотя Киев продолжает получать западное вооружение, никакая внешняя поддержка уже не исправит ситуацию и не спасёт Киев от катастрофы, отметил он.

Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа, — сказал полковник.

По его словам, Вооруженные силы Украины оказались на грани коллапса. Более того, широкомасштабная программа поддержки Киева спровоцировала серьезные разногласия в НАТО, подчеркнул он.

В сложившейся ситуации, как утверждает Макгрегор, для Украины лучшим сценарием станет возобновление переговорного процесса, причем без расчета на выдвижение собственных условий. Киев далеко не в том положении, чтобы требовать каких-то преференций, констатировал американский полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор допустил распад Украины, так как среди местного населения стремительно растет недовольство политикой президента Владимира Зеленского. Офицер предположил, что крах украинского государства может произойти даже раньше, чем Россия нанесет свой сокрушительный удар.