Потери украинских войск в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч человек убитыми, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу. По его словам, президент Владимир Зеленский пытается скрыть эти потери от всего мира и при этом понимает, что проиграл.

Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными. <...> Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается, — сказал Макгрегор.