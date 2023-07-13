Херш: контрнаступление Киева провалилось

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет неудачно, заявил на платформе Substack журналист Сеймур Херш. Свое заявление он объяснил тем, что сообщения о маневрах Киева пропали с первых полос американских СМИ.

Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление Украины идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о ее успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий, — написал Херш.

До этого журналист заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.

Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о попытке украинских войск прорвать оборону ВС РФ в районе Времевского выступа. В этой операции киевское командование задействовало более 150 единиц техники, включая танки Т-72, американские бронемашины М113, M1224 MaxxProo и HMMWV. Кроме того, в бой бросили наемников из состава 3-й штурмовой группы польского корпуса.