В США усомнились в победе Украины в СВО Американский обозреватель усомнился в победе Украины в СВО даже при поддержке НАТО

Фото: МО Украины

ВСУ вряд ли одержат победу в конфликте с Россией, сообщил американский обозреватель Дэниел Дэвис в своей статье в издании 19FortyFive. По его словам, Украине также вряд ли поможет отправка техники НАТО и вступление в Альянс.

Суровая правда заключается в том, что для Украины нет реального пути к военной победе ни сейчас, ни в обозримом будущем, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад, — написал Дэвис.

Обозреватель также отметил, что вступление Украины НАТО может поставить под угрозу весь Альянс, поскольку он изначально создавался как оборонная организация для обеспечения безопасности в Европе.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий для страны является диалог с Москвой. Экс-сотрудник ЦРУ убежден, что, если понадобится, российские силы без препятствий форсируют Днепр и пойдут на Одессу, после чего выдвинут уже более жесткие требования к Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 июля заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения.