В США заявили, что Запад не усвоил урока от России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия преподала Западу урок, который он не усвоил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Западные страны совершили серьезную ошибку, недооценив возможности экономики и армии России, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, искреннее верят и считают, что экономика и вооруженные силы России находятся в ужасном состоянии

Минувший год ничему их не научил. С самого прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее. <…> Последние три недели Россия проводит масштабные ракетно-бомбовые удары, невиданные с начала конфликта, и успешно поражает цели по всей Украине, — отметил эксперт.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тонии Шаффер заявил, что Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдержат российских ударов дольше лета.

Бывший разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном итоге это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту. Если Киев сядет за стол переговоров до июля, ему удастся сохранить много человеческих жизней, считает эксперт.