В США заявили, что на Ближнем Востоке уже не хотят укреплять связи с РФ Белый дом: многие страны Ближнего Востока потеряли желание укреплять связи с Россией и КНР

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил, что многие ближневосточные страны в последние годы настраивались на установление более тесных связей с Россией и КНР, но теперь их позиции изменились. Сейчас ситуация отличается от той, что была ещё 18 месяцев назад, отметил он на брифинге, посвящённом турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, сообщает ТАСС.

Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем <...>, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях. На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях — я не обо всем могу говорить, — обращено вспять, — рассказал представитель Белого дома.

Он добавил, что отношения с Москвой и Пекином в регионе поддерживают и будут это делать, однако основным выбором и приоритетом для стран Ближнего Востока являются США, особенно в таких сферах, как безопасность, торговля, инвестиции и технологии.

Мы в полной мере привержены тому, чтобы реагировать на это и искать области, в которых мы можем сотрудничать, — заключил чиновник, не назвавший страны, о которых говорит.

Ранее стало известно, что Джо Байден 16 июля заявил: США не собираются покидать Ближний Восток и не позволят занять свое место в этом регионе Китаю, России или Ирану. По его словам, Соединённые Штаты Америки собираются в будущем оставаться заинтересованным партнером для ближневосточных государств, в то время как конкуренция во всем мире неуклонно растёт.