В США заражённый коронавирусом посетил церковную службу со 180 людьми

https://static.news.ru/photo/69671da2-98cc-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В США не знавший о заражении коронавирусом прихожанин в День матери 10 мая сходил на службу в церковь и лишь потом узнал о положительном результате анализа на COVID-19. Сейчас пациент находится на домашней самоизоляции.

По данным властей калифорнийского округа Бьютт, риску заражения инфекцией подверглись 180 человек. Все присутствовавшие на службе предупреждены об опасности, их попросили уйти на карантин. Прихожан и священников проверят на коронавирус с помощью тестов, уточняется в пресс-релизе.

Ранее NEWS.ru писал, что на востоке Франции в коммуне Шалон-ан-Шампань провели экспериментальное богослужение. Прихожане во время службы находились в автомобилях.