В США зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/4ba82910-2011-11eb-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL/Eibner-Pressefoto/Global look Press

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в США за сутки обновила установленный накануне рекорд. Свыше 120 тыс. человек заразились COVID-19 за последние 24 часа.

Местные СМИ приводят данные о 123 185 инфицированных. Таким образом, их оказалось на 23 495 человек больше, чем днём ранее. Также сообщается, что зафиксировано 1226 летальных исходов.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в США выявлено более 9,9 млн случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стало более 241 тыс. пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России также установлен рекорд по суточной заболеваемости. Хоть он и сильно отличается от происходящего в США, цифра всё же внушительная: впервые количество заразившихся за сутки россиян превысило 20 тысяч — оно составило 20 582 человека.