В США зафиксировали мощную волну банкротств

Экономисты из США сообщили о самой мощной волне банкротств в стране с 2009 года. По их словам, волна разорений не достигла своего пика.
Только в мае 2020 года 27 компаний подали на банкротство с невыполненными обязательствами на $50 млн. В частности, речь идёт о J.C. Penney, авиакомпании Latam Airlines Group SA, Avianca Holdings и других. В 2009 году в такой ситуации оказались 29 организаций.
Всего в этом году в США разорились 98 компаний. Также власти сообщали, что около 39 млн жителей страны остались без работы из-за ограничительных мер по коронавирусу.
NEWS.ru писал ранее, что в Соединённых Штатах в период с 17 по 23 мая заявки на пособие по безработице подали 2 млн 123 тысяч человек.
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