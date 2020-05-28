В США зафиксировали мощную волну банкротств

https://static.news.ru/photo/79ebe1da-a114-11ea-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirsten Nijhof/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Экономисты из США сообщили о самой мощной волне банкротств в стране с 2009 года. По их словам, волна разорений не достигла своего пика.

Только в мае 2020 года 27 компаний подали на банкротство с невыполненными обязательствами на $50 млн. В частности, речь идёт о J.C. Penney, авиакомпании Latam Airlines Group SA, Avianca Holdings и других. В 2009 году в такой ситуации оказались 29 организаций.

Всего в этом году в США разорились 98 компаний. Также власти сообщали, что около 39 млн жителей страны остались без работы из-за ограничительных мер по коронавирусу.

NEWS.ru писал ранее, что в Соединённых Штатах в период с 17 по 23 мая заявки на пособие по безработице подали 2 млн 123 тысяч человек.