В США за сутки выявили более 58 тысяч заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0dc56a70-d4b4-11ea-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в США зафиксировали 58,4 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Это почти на 10 тысяч меньше показателя предыдущих суток.

Число умерших в результате заболеваний, связанных с коронавирусом, в США возросло на 1,1 тысячи человек. Всего за время пандемии в стране умерли свыше 154 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса на основе сведений федеральных и местных властей, открытых источников и СМИ.

Согласно его данным, на сегодняшний день в США от коронавируса вылечились более 1,4 млн пациентов.

США остаются лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. С начала пандемии там заболели более 4,6 млн человек. В тройку лидеров также входят Бразилия и Индия, где насчитывается более 2,7 млн и свыше 1,7 млн заразившихся соответственно.

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 850,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 650,1 тысячи пациентов, умерли 14,1 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском детском лагере в штате Джорджия из 597 воспитанников заразились коронавирусом 260. Предполагается, что причиной тому послужило игнорирование руководством лагеря требований об обязательном соблюдении масочного режима. Средства индивидуальной защиты были выданы только сотрудникам лагеря.