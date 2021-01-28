Первые случаи заражения южноафриканским вариантом COVID-19 выявили в США

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Первые случаи заражения южноафриканским вариантом коронавируса зафиксировали в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина.

Департамент сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР. Это первые два случая в Соединённых Штатах, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Личности инфицированных и данные об их недавних поездках не разглашаются.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты пока не выявили на территории РФ южноафриканскую мутацию нового коронавируса. Эксперты отметили, что большинство используемых в стране тест-систем способны обнаружить данную разновидность инфекции.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.