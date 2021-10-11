В США выросли продажи альбомов осуждённого за торговлю людьми рэпера

Продажи альбомов рэпера Ар Келли (R. Kelly) выросли на 517% после того, как музыканта осудили за торговлю людьми, а также сексуальные домогательства к женщинам и детям. Число прослушиваний треков исполнителя и просмотр клипов также увеличились. Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что за неделю с момента вынесения вердикта присяжных прослушивания треков увеличились на 22%, а просмотры видео — на 23%. В целом доход R. Kelly за отчётный период вырос с $11,2 млн до $13,4 млн.

За последние четыре года Apple Music и Spotify, «приглушили» музыку рэпера, не включив его песни в тщательно отобранные плейлисты. Многие артисты также решили убрать свои коллаборации с R. Kelly. Однако по большей части музыка артиста по-прежнему доступна для тех, кто хочет её транслировать. Стримы рэпера не прекращались за последние четыре года. В 2017 году музыкант в среднем передавал около 5,4 миллиона аудиопотоков по запросу в неделю, а в 2021 году — около 6,4 миллиона. Единственной платформой, заблокировавшей контент R. Kelly, стал YouTube.