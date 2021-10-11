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В США выросли продажи альбомов осуждённого за торговлю людьми рэпера

11:44, 11 октября 2021
В США выросли продажи альбомов осуждённого за торговлю людьми рэпера Ар Келли Фото: Wikimedia
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Продажи альбомов рэпера Ар Келли (R. Kelly) выросли на 517% после того, как музыканта осудили за торговлю людьми, а также сексуальные домогательства к женщинам и детям. Число прослушиваний треков исполнителя и просмотр клипов также увеличились. Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что за неделю с момента вынесения вердикта присяжных прослушивания треков увеличились на 22%, а просмотры видео — на 23%. В целом доход R. Kelly за отчётный период вырос с $11,2 млн до $13,4 млн.

За последние четыре года Apple Music и Spotify, «приглушили» музыку рэпера, не включив его песни в тщательно отобранные плейлисты. Многие артисты также решили убрать свои коллаборации с R. Kelly. Однако по большей части музыка артиста по-прежнему доступна для тех, кто хочет её транслировать. Стримы рэпера не прекращались за последние четыре года. В 2017 году музыкант в среднем передавал около 5,4 миллиона аудиопотоков по запросу в неделю, а в 2021 году — около 6,4 миллиона. Единственной платформой, заблокировавшей контент R. Kelly, стал YouTube.

Ар Келли был арестован в июле 2019 года. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов и включает детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних и уклонение от правосудия. Присяжные пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Исполнителя обвиняли в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.

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