В США второй день подряд ставят рекорд по новым случаям COVID-19

Второй день подряд на территории Соединённых Штатов фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. За последние сутки в стране COVID-19 заболели 126 742 человек.
Днём ранее в стране был установлен предыдущий рекорд — 126 480 новых случаев. За последние сутки число смертей от коронавируса составило 1040.
Всего с начала пандемии в США COVID-19 заразились 9 861 898 человек, больше 237 тысяч пациентов погибли,
Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что администрация Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента США, должна сотрудничать с организацией в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Действующий президент США Дональд Трамп в мае заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года, писал NEWS.ru.