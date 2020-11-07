В США второй день подряд ставят рекорд по новым случаям COVID-19

https://static.news.ru/photo/863803e4-21b9-11eb-b2db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abigayle Lutz/U.S. Navy/Global Look Press

Второй день подряд на территории Соединённых Штатов фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. За последние сутки в стране COVID-19 заболели 126 742 человек.

Днём ранее в стране был установлен предыдущий рекорд — 126 480 новых случаев. За последние сутки число смертей от коронавируса составило 1040.

Всего с начала пандемии в США COVID-19 заразились 9 861 898 человек, больше 237 тысяч пациентов погибли, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что администрация Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента США, должна сотрудничать с организацией в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Действующий президент США Дональд Трамп в мае заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года, писал NEWS.ru.