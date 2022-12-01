В США возмутились решением Байдена по Украине Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал планы США по поддержке энергетического сектора Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал планы Вашингтона оказать помощь энергосектору Украины. По его словам, когда сами США испытывают проблемы с доступностью энергоресурсов, помощь Киеву выглядит странно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил об обращении Белого дома к конгрессу с запросом о предоставлении $1,1 млрд, чтобы поддержать энергетические сектора Украины и Молдавии.

Мы <...> решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов, — подчеркнул Карлсон.

Он указал на то, что американцы из-за энергетического кризиса мерзнут в своих домах, поскольку топливо им становится не по карману. При этом ведущий сыронизировал, что сейчас самое время отправлять деньги на энергетику «нашим друзьям на Украине и во всем европейском регионе».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президенту США Джо Байдену необходимо будет отчитаться за выделение финансовой помощи Украине на сумму $20 млрд. С таким требованием выступили обе партии американского конгресса. Парламентарии также потребовали проводить более регулярные проверки расходов денежных средств, которые получает Киев.