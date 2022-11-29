Байдена попросят отчитаться за денежную помощь Украине WP: Конгресс США заставит Байдена отчитаться за выделение $20 млрд Украине

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президенту США Джо Байдену необходимо будет отчитаться за выделение финансовой помощи Украине на сумму $20 миллиардов, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, с таким требованием выступили обе партии американского Конгресса. Американские парламентарии также потребовали проводить более регулярные проверки расходов денежных средств, которые получает Киев. Издание сообщает, что многие конгрессмены недовольны тем, как отслеживается использование оружия США на Украине.

Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, что инвестиции идут туда, куда они предназначены, — сказал представитель Республиканской партии Джейсон Кроу.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военную помощь более чем на $20 миллиардов. Он добавил, что Вашингтон и дальше продолжит помогать Киеву.

В свою очередь советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».