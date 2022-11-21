В США рассказали, сколько выделили Киеву военной помощи Глава Пентагона Ллойд: США предоставили Киеву военную помощь более чем на $20 миллиардов

Фото: defense.gov

США с начала спецоперации выделили Украине военную помощь более чем на $20 миллиардов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии. Он добавил, что Вашингтон и дальше продолжит помогать Киеву, передает ТАСС.

По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — сказал Остин.

Тем временем в других странах Запада нарастает недовольство в связи с выделением военной помощи Украине. Во Франции лидер оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж должен прекратить военную помощь Киеву из-за провокаций ВСУ на Запорожской АЭС. Политик опасается, что все это может «плохо закончиться».

Ранее глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар заявил, что поставляемое Западом Украине оружие может оказаться в руках преступников или террористов. Но пока, по его словам, свидетельств попадания к ним оружия нет.