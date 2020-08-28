В США ураган «Лаура» обесточил более 500 тысяч потребителей

https://static.news.ru/photo/bbf49512-ea0d-11ea-8147-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth

Более 500 тысяч потребителей остались без света в Техасе, Луизиане и Арканзасе после прохождения урагана «Лаура».

Такую информацию представил портал Poweroutage.com.

Наибольшее число отключений наблюдается в Луизиане — там без электроэнергии остались свыше 432 тысяч пользователей. Также свет был отключён более чем в 86 тысячах домов в Техасе, в Арканзасе без электроэнергии остались почти 17 тысяч пользователей.

В минувший четверг, 27 августа, ураган «Лаура» усилился до четвёртой категории по пятибалльной шкале и обрушился на территорию США со скоростью ветра до 240 километров в час. Над территорией Луизианы ураган ослабел до второй категории. Впоследствии шторм ослабел до тропической депрессии.

Ранее NEWS.ru писал, что ураган «Лаура» стал одной из крупнейших угроз для нефтедобычи США.

Так, перед ураганом компании приступили к сокращению добычи нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. 25 августа добыча упала на 84% — до 1,56 млн баррелей в сутки. Также угроза разрушений заставила компании эвакуировать 310 морских объектов и приостановить работу нефтеперерабатывающих заводов на побережье Техаса и Луизианы.