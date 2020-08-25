Ураган «Лаура» стал одной из крупнейших угроз для нефтедобычи США

https://static.news.ru/photo/0bf71c9c-e784-11ea-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские энергетические компании продолжают готовиться к надвигающемуся урагану «Лаура». Скорость подготовки к бедствию сравнима с реакцией на приближение «Катрины» в 2005 году.

Компании приступили к сокращению добычи нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. 25 августа добыча упала на 84% — до 1,56 млн баррелей в сутки. От обычного уровня.

Также угроза разрушений заставила компании эвакуировать 310 морских объектов и приостановить работу нефтеперерабатывающих заводов на побережье Техаса и Луизианы.

Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра на побережье будет достигать 185 к/с. Власти штатов потребовали эвакуировать сотни тысяч жителей прибрежных районов.

На фоне сложившейся ситуации цены на нефть выросли до многомесячных максимумов. Так, нефть марки Brent торгуется выше $46 за баррель, а WTI — выше $43 за баррель. Однако аналитики не ожидают долгосрочного влияния урагана на нефтяные котировки, так как спрос по-прежнему восстанавливается очень медленно.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты предположили, что прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе поддержит мировые цены на нефть.