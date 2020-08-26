На США обрушился смертоносный ураган «Лаура»

https://static.news.ru/photo/0930792c-e833-11ea-9549-fa163e074e61_660.jpg Фото: NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

На побережье американского штата Луизиана обрушился ураган «Лаура». Скорость в некоторых районах достигает 240 км/ч. Стихии была присвоена четвёртая, предпоследняя категория опасности.

Как сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC), на территории округа Камерон наблюдаются «катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения».

#BREAKING : Massive Category 4 Hurricane Laura Makes Landfall Near Cameron, Louisiana â Most Powerful Hurricane Ever Recorded In Southwest Louisiana @Breaking911 pic.twitter.com/WoE9iCZAF0 — Global News (@GlobalNewsIL) August 27, 2020

Циклон продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч, скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с. Метеорологи сообщили о «потенциально катастрофическом ущербе» от урагана.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов.

Как писал NEWS.ru, американские энергетические компании продолжают готовиться к надвигающемуся урагану. Скорость подготовки к бедствию сравнима с реакцией на приближение «Катрины» в 2005 году. В частности, компании приступили к сокращению добычи нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. 25 августа добыча упала на 84% — до 1,56 млн баррелей в сутки.

Также угроза разрушений заставила компании эвакуировать 310 морских объектов и приостановить работу нефтеперерабатывающих заводов на побережье Техаса и Луизианы.