На США обрушился смертоносный ураган «Лаура»

Как сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC), на территории округа Камерон наблюдаются «катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения».

Massive Category 4 Hurricane Laura Makes Landfall Near Cameron, Louisiana — Most Powerful Hurricane Ever Recorded In Southwest Louisiana