На США обрушился смертоносный ураган «Лаура»

Циклон продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч, скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с. Метеорологи сообщили о «потенциально катастрофическом ущербе» от урагана.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов.
Как писал NEWS.ru, американские энергетические компании продолжают готовиться к надвигающемуся урагану. Скорость подготовки к бедствию сравнима с реакцией на приближение «Катрины» в 2005 году. В частности, компании приступили к сокращению добычи нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. 25 августа добыча упала на 84% — до 1,56 млн баррелей в сутки.
Также угроза разрушений заставила компании эвакуировать 310 морских объектов и приостановить работу нефтеперерабатывающих заводов на побережье Техаса и Луизианы.