В США умер парашютист-рекордсмен, совершивший прыжок из стратосферы Бывший парашютист-рекордсмен Киттингер умер на 95-м году жизни в США

Фото: Twitter

В США в возрасте 94 лет умер офицер Джозеф Киттингер. Ему долгое время принадлежал рекорд прыжка с парашютом с самой большой высоты. Об этом сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes. По имеющимся данным, он боролся с раком легких.

В США умер парашютист-рекордсмен, совершивший прыжок из стратосферы, — говорится в сообщении.

Киттингер установил рекорд прыжка с самой большой высоты в 1960 году. Он прыгнул с высоты 31 километр 30 метров. Раскрыв тормозной парашют для стабилизации, Джозеф Киттингер падал 4 минуты и 36 секунд, достигнув скорости 988 километров в час. Этот прыжок получил несколько рекордов: самый высокий прыжок со стратостата, самый высокий прыжок с парашютом, наиболее долгое падение с тормозным парашютом и наибольшая скорость, достигнутая при падении. Все эти рекорды зарегистрированы ВВС США.

В 2012 году достижение Киттингера побил австралийский скайдайвер Феликс Баумгартнер.

Также Киттингер в 1962 году принял участие в проекте «Старгейзер». Он и астроном Уильям Уайт поднялись на стратостате на высоту 19 050 метров, где провели более 15 часов за астрономическими наблюдениями.

В дальнейшем Киттингер служил во Вьетнаме, совершив 483 боевых вылета. Был сбит 11 мая 1972 года и помещен на 11 месяцев в тюрьму «Ханой Хилтон», где, как сообщается, подвергался пыткам.

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